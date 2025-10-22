I Bassifondi Ensemble eseguirà Serenata a tre voci di Alessandro Scarlatti
Venerdì 24 ottobre, I Bassifondi Ensemble, da anni tra i più importanti ambasciatori del Barocco italiano nei teatri più famosi del mondo, si esibirà al Teatro Massimo di Pescara all'interno della stagione musicale della "Luigi Barbara". L’organico è fondato e diretto dal liutista Simone. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
