I Bassifondi Ensemble eseguirà Serenata a tre voci di Alessandro Scarlatti

22 ott 2025

Venerdì 24 ottobre, I Bassifondi Ensemble, da anni tra i più importanti ambasciatori del Barocco italiano nei teatri più famosi del mondo, si esibirà al Teatro Massimo di Pescara all'interno della stagione musicale della "Luigi Barbara". L’organico è fondato e diretto dal liutista Simone. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

