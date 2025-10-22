Nel corso della storia del cinema, sono stati molti gli adattamenti e i film liberamente ispirati a Frankenstein, il romanzo di Mary Shelley scritto a 18 anni che parla di uno scienziato pazzo che gioca a fare Dio, di abbandono, rabbia, vendetta, ambizione e di pagare le conseguenze delle azioni e delle decisioni che prendiamo. Il romanzo gotico del 1818 è un classico dell' horror letterario sempre attuale perché non è semplicemente una storia di mostri, ma una storia su cosa significa davvero essere umani ed è proprio questo il motivo relae per cui è uno dei romanzi più omaggiati, adattati e “stravolti” dal cinema quanto dalla televisione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I 10 film di Frankenstein più originali di sempre