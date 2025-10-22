Hysky tecnico del Plzen | La Lazio? La Roma è migliore in tutto anche i tifosi sono più importanti

La frecciata ai biancocelesti alla vigilia della sfida di Europa League con la Roma: "I miei giocatori hanno già giocato qui a marzo contro la Lazio, ma i giallorossi sono un passo avanti". E su Gasperini: "Lo studio e lo ammiro moltissimo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hysky, tecnico del Plzen: "La Lazio? La Roma è migliore in tutto, anche i tifosi sono più importanti"

Hysky, tecnico del Plzen: "La Lazio? La Roma è migliore in tutto, anche i tifosi sono più importanti" - La frecciata ai biancocelesti alla vigilia della sfida di Europa League con la Roma: "I miei giocatori hanno già giocato qui a marzo contro la Lazio, ma i giallorossi sono un passo avanti". Da msn.com

Viktoria Plzen, Hysky: "La Roma è forte e punta a vincere l'Europa League" - Il tecnico della squadra ceca: "I giallorossi hanno grandi giocatori, un allenatore di grande esperienza e uno stile di gioco chiaro" ... ilromanista.eu scrive

Viktoria Plzen, Hysky: "Gasp il miglior tecnico degli ultimi anni. I romanisti meglio dei laziali" - Il tecnico in conferenza stampa: "Mi piace molto come lavora l'allenatore giallorosso. Si legge su ilromanista.eu