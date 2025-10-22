Hub a Vignate tir a Liscate | è assurdo

Ampliamento Contship-Sogemar, il nuovo hub a Vignate, i tir in uscita sul "comune a fianco". E da Liscate suonano tamburi di guerra: "Lo ribadisco – così il sindaco Lorenzo Fucci –. Sono contrario al progetto di per sé. Ma sul mio comune, di sicuro, non passeranno". Il progetto ancora ufficioso dell’ampliamento del maxi hub di trasporti melzese su 600mila metri quadrati di campi (sotto vincolo Parco Sud) a Vignate non è ancora stato ufficializzato. Ma se ne conoscono le linee generali. "Le ho viste io come i miei colleghi ad un incontro in Contship – spiega Fucci – e non ci siamo". Per i tir in uscita dal nuovo hub vignatese l’ipotesi di imboccare una strada a sud nelle campagne di Liscate (oggi viottolo per mezzi agricoli), percorrere via Venezia sino all’incrocio con via Paolo della Croce (con realizzazione di una rotonda fra i capannoni) e guadagnare la vecchia Rivoltana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

