Horacio Pagani laurea ad honorem per il papà delle hypercar | Ha rivoluzionato il settore
Il Politecnico di Milano ha conferito la laurea magistrale ad honorem in design & engineering a Horacio Pagani (69 anni), fondatore e chief designer di Pagani automobili.Il riconoscimento, consegnato nella serata di martedì 21 ottobre dalla rettrice Donatella Sciuto, rende omaggio al contributo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
