Horacio Pagani laurea ad honorem per il papà delle hypercar | Ha rivoluzionato il settore

Milanotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Politecnico di Milano ha conferito la laurea magistrale ad honorem in design & engineering a Horacio Pagani (69 anni), fondatore e chief designer di Pagani automobili.Il riconoscimento, consegnato nella serata di martedì 21 ottobre dalla rettrice Donatella Sciuto, rende omaggio al contributo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

horacio pagani laurea honoremHoracio Pagani al Polimi, laurea ad honorem e mostra - Il politecnico di Milano ha conferito al fondatore di Pagani Automobili la laurea ad honorem in Design and Engineering "per la straordinaria capacità di fondere innovazione tecnologica, sperimentazion ... Secondo msn.com

horacio pagani laurea honoremA Horacio Pagani la Laurea ad honorem in Design and Engineering del Politecnico di Milano - Horacio Pagani, fondatore e Chief Designer di Pagani Automobili, è stato insignito della Laurea magistrale ad honorem in Design & Engineering ... Segnala cronacamilano.it

horacio pagani laurea honoremHoracio Pagani premiato dal Politecnico di Milano: “Un genio che unisce arte e ingegneria” - Il fondatore di Pagani Automobili riceve la Laurea ad honorem in Design & Engineering dal Politecnico di Milano per la sua straordinaria capacità di fondere tecnologia, arte e innovazione ... Secondo automoto.it

Cerca Video su questo argomento: Horacio Pagani Laurea Honorem