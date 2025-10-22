Horacio Pagani al Polimi laurea ad honorem e mostra
Il politecnico di Milano ha conferito al fondatore di Pagani Automobili la laurea ad honorem in Design and Engineering "per la straordinaria capacità di fondere innovazione tecnologica, sperimentazione sui materiali e ricerca formale, coniugando visione artistica e rigore tecnico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
LA ZONDA F DI HORACIO PAGANI DISTRUTTA IN UN INCIDENTE AL RADUNO 2025 Un evento nato per celebrare il design e l’eccellenza delle supercar italiane si è trasformato in un momento che resterà nella storia. Al Raduno Pagani 2025, la rarissi - facebook.com Vai su Facebook
Horacio Pagani al Polimi, laurea ad honorem e mostra - Il politecnico di Milano ha conferito al fondatore di Pagani Automobili la laurea ad honorem in Design and Engineering "per la straordinaria capacità di fondere innovazione tecnologica, sperimentazion ... Come scrive msn.com
Il Politecnico di Milano consegna la Laurea ad Honorem a Horacio Pagani - Il fondatore della casa modenese riceve il riconoscimento per la sua abilità nel coniugare tecnica, sperimentazione e ricerca formale ... Scrive ruoteclassiche.quattroruote.it
A Horacio Pagani la Laurea ad honorem in Design and Engineering del Politecnico di Milano - Horacio Pagani, fondatore e Chief Designer di Pagani Automobili, è stato insignito della Laurea magistrale ad honorem in Design & Engineering ... Si legge su cronacamilano.it