Il politecnico di Milano ha conferito al fondatore di Pagani Automobili la laurea ad honorem in Design and Engineering "per la straordinaria capacità di fondere innovazione tecnologica, sperimentazione sui materiali e ricerca formale, coniugando visione artistica e rigore tecnico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Horacio Pagani al Polimi, laurea ad honorem e mostra