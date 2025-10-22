Horacio Pagani al Polimi laurea ad honorem e mostra

Il politecnico di Milano ha conferito al fondatore di Pagani Automobili la laurea ad honorem in Design and Engineering "per la straordinaria capacità di fondere innovazione tecnologica, sperimentazione sui materiali e ricerca formale, coniugando visione artistica e rigore tecnico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

