Ho un virus servono soldi per curarmi | novantenne truffata da finto nipote ma la polizia lo trova

Aveva truffato una 93enne facendosi consegnare gioielli per oltre 4mila euro e, dopo lunghe indagini, è stato identificato dalla polizia. Si tratta di un trentenne polacco senza fissa dimora a Trieste. I fatti risalgono allo scorso anno, quando la donna, sola in casa, ha ricevuto una telefonata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

