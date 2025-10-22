Ho un unico obiettivo | la Serie A! il Calcio Padova presenta il Papu

Dopo mesi di attesa e la fine della squalifica, Alejandro “Papu” Gómez è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Calcio Padova. L’argentino, accolto con grande entusiasmo dai tifosi, si è detto pronto a mettersi a disposizione della squadra per una nuova, importante sfida.Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

