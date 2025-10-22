Ho un annuncio da fare Sinner coglie tutti di sorpresa | la notizia appena arrivata

Jannik Sinner torna sotto i riflettori con una comunicazione che arriva pochi giorni dopo la rinuncia alla Coppa Davis. Sul suo profilo Instagram, l'atleta altoatesino ha pubblicato un'immagine a sfondo nero con la scritta " Ci vediamo in Corea", accompagnata dal suo autografo. Il messaggio, inizialmente privo di ulteriori dettagli, è stato poi replicato anche dal tennista spagnolo Carlos Alcaraz, alimentando l'interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori. Leggi anche: Sinner, la notizia che non avremmo mai voluto sentire! Che botta Leggi anche: "Il mondo finisce nel 2025, ecco perché". Nostradamus, l'agghiacciante profezia L'evento sportivo Hyundai Card Super Match.

