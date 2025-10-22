Ho ucciso mia madre ma quel giorno ho ucciso anche me stesso Ruben Andreoli condannato a 24 anni

Ilfattoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ho fatto la cosa più brutta al mondo: ho ucciso mia madre”. Ruben Andreoli, 48 anni di Sirmione, è stato condannato a 24 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Brescia per l’omicidio della madre, Nerina Fontana. Davanti alla Corte Andreoli ha raccontato spontaneamente le vicende e i fatti che lo hanno portato a compiere quel gesto estremo il 15 settembre 2023. Il 48enne aveva – per cui era stata una perizia psichiatrica – ucciso il genitore a calci e pugni dopo una discussione. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo. “È cominciato con un litigio stupido e poi non ci siamo più parlati per dieci giorni” ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ho ucciso mia madre ma quel giorno ho ucciso anche me stesso ruben andreoli condannato a 24 anni

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho ucciso mia madre, ma quel giorno ho ucciso anche me stesso”, Ruben Andreoli condannato a 24 anni

News recenti che potrebbero piacerti

ho ucciso mia madre« Ho fatto la cosa più brutta al mondo: ho ucciso mia madre Nerina Fontana, è stato un attimo di follia»: il mea culpa di Ruben Andreoli - «Ho fatto la cosa più brutta al mondo: ho ucciso mia madre. Segnala leggo.it

ho ucciso mia madreUccise la madre nel Bresciano, condannato a 24 anni - Il 48enne ha chiesto scusa ai parenti e alla moglie (ANSA) ... Secondo ansa.it

ho ucciso mia madreUccide la madre con calci e pugni in casa a Sirmione, Ruben Andreoli condannato a 24 anni - Ruben Andreoli è stato condannato in primo grado a 24 anni di carcere per l'omicidio della madre Nerina Fontana ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ho Ucciso Mia Madre