ho ucciso mia madre ma quel giorno ho ucciso anche me stesso ruben andreoli condannato a 24 anni

“Ho fatto la cosa più brutta al mondo: ho ucciso mia madre”. Ruben Andreoli, 48 anni di Sirmione, è stato condannato a 24 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Brescia per l’omicidio della madre, Nerina Fontana. Davanti alla Corte Andreoli ha raccontato spontaneamente le vicende e i fatti che lo hanno portato a compiere quel gesto estremo il 15 settembre 2023. Il 48enne aveva – per cui era stata una perizia psichiatrica – ucciso il genitore a calci e pugni dopo una discussione. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo. “È cominciato con un litigio stupido e poi non ci siamo più parlati per dieci giorni” ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

