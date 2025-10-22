Ho smesso con le storie d’amore a scuola sono troppo complicate
Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. In questa puntata: Esther, 8 anni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Roma ci ha accolto e per qualche ora il tempo ha smesso di esistere Tra pagine sfogliate con delicatezza, il The Social Hub si è trasformato in un rifugio di storie, di risate silenziose e di connessioni che scaldano l’anima Ogni libro custodiva un frammento Vai su Facebook
“Ho smesso con le storie d’amore a scuola, sono troppo complicate” - Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. Come scrive internazionale.it