Hey ma è proprio lei! Choc per Fiorello e il pubblico | la sorpresa di Mina

La nuova edizione de La Pennicanza è partita col botto e non ha mancato di regalare al pubblico la prima, incredibile sorpresa della stagione. Nella puntata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio hanno vissuto un momento che resterà nella storia della radio italiana: un messaggio vocale inaspettato, un jingle speciale realizzato niente meno che da Mina. L'omaggio della leggendaria cantante è arrivato a sorpresa in diretta su Rai Radio2, lasciando lo studio e gli ascoltatori senza parole. Durante la trasmissione, in onda come sempre dalle 13.45 alle 14.30, Fiorello ha interrotto la scaletta per condividere con il pubblico quella che lui stesso ha definito una "emozione pura".