Hernanes sicuro | Ci sono Inter e Milan ma per lo scudetto per me la favorita è quella squadra
Inter News 24 L’ex centrocampista di Inter, Lazio e Juve, il profeta Hernanes, si è espresso così sui nerazzurri e sul Milan: le sue dichiarazioni. Intervistato da La Stampa, l’ex centrocampista Hernanes ha indicato Inter e Milan come le squadre su cui “splende di più il sole” in Serie A. Pur riconoscendo la forza della Beneamata, nel pronostico Scudetto vede leggermente favorito il Milan, avvantaggiato dall’assenza degli impegni nelle coppe europee. “Il Profeta”, che si considera ormai mezzo italiano, si è poi detto fiducioso sulla qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali. Secondo lui, il commissario tecnico Gennaro Gattuso è riuscito a risvegliare l’orgoglio della squadra azzurra, fattore che sarà decisivo per centrare l’obiettivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Hernanes: "Inter e Milan sono le squadre sulle quali splende di più il sole. Per lo scudetto però dico..." - Intervenuto a La Stampa, l'ex calciatore tra le altre dell'Inter, Anderson Hernanes comunemente noto come il 'Profeta', ha parlato anche delle squadre milanesi. Lo riporta msn.com
Hernanes: “Inter squadra forte, ma a parte uno non vedo fenomeni. Funziona…” - L'ex giocatore dell'Inter Hernanes ha detto la sua sulla rosa nerazzurra, su come è stata costruita, ai microfoni di Soccer Magazine ... msn.com scrive
Esclusiva-Hernanes: “L’Inter non ha fenomeni a parte Lautaro. Al derby la Lazio meritava di più” - L'ex centrocampista Hernanes ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Soccermagazine, parlando soprattutto dell'attualità della Serie A. Si legge su soccermagazine.it