Hernanes sicuro | Ci sono Inter e Milan ma per lo scudetto per me la favorita è quella squadra

Inter News 24 L’ex centrocampista di Inter, Lazio e Juve, il profeta Hernanes, si è espresso così sui nerazzurri e sul Milan: le sue dichiarazioni. Intervistato da La Stampa, l’ex centrocampista Hernanes ha indicato Inter e Milan come le squadre su cui “splende di più il sole” in Serie A. Pur riconoscendo la forza della Beneamata, nel pronostico Scudetto vede leggermente favorito il Milan, avvantaggiato dall’assenza degli impegni nelle coppe europee. “Il Profeta”, che si considera ormai mezzo italiano, si è poi detto fiducioso sulla qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali. Secondo lui, il commissario tecnico Gennaro Gattuso è riuscito a risvegliare l’orgoglio della squadra azzurra, fattore che sarà decisivo per centrare l’obiettivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

