Health+ dati e voce dei pazienti per guidare il SSN

Più vicina ai bisogni, pronta alle sfide, capace di misurare ciò che conta davvero: con questo orizzonte prende forma Health+, iniziativa promossa da Novartis con il supporto di Iqvia per ripensare il monitoraggio dell'assistenza in Italia, ispirandosi a pratiche internazionali e a un confronto tra esperti e istituzioni.

