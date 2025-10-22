Harry Potter | un celebre villain apparirà fin dalla prima stagione della serie tv
A quanto pare, la prima stagione della serie in preparazione non si limiterà a raccontare gli eventi del primo romanzo, La pietra filosofale, ma vedrà l'apparizione di un personaggio che non compare prima del secondo libro. Come anticipato, ogni stagione della serie tv reboot di Harry Potter, attualmente in lavorazione, adatterà uno dei romanzi della saga di JK Rowling. Ma a quanto pare la prima stagione non si limiterà ai fatti narrati ne La pietra filosofale, ma anticiperà eventi successivi. A svelarlo è l'interprete di Lucius Malfoy, Johnny Flynn, il quale ha confermato di aver girato una scena della prima stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Oliver Phelps ha mostrato sui social uno scatto di una cena a Baltimora con suo fratello e Bonnie Wright: è passato tanto tempo ma sì, sono loro i Weasley della saga cinematografica di #HarryPotter (anche se nella foto manca Ron alias Rupert Grint).
