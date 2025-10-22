Harry Potter Forrest Gump e non solo | i cult-oggetti di Hollywood sbarcano a Roma

Roma, 22 ottobre 2025 – Dal 22 ottobre 2025 al 3 maggio 2026, Roma diventa la capitale mondiale del cinema con Movie Icons, la straordinaria mostra dedicata ai più celebri oggetti di scena, costumi e memorabilia provenienti dai set hollywoodiani. Ospitata negli spazi del WeGil, nel cuore di Trastevere, l’esposizione è promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e Theatrum Mundi. Un viaggio nella storia del cinema. Più di 100 oggetti originali di scena e costumi autentici raccontano quarant’anni di immaginario cinematografico, dai cult degli anni ’80 fino ai blockbuster contemporanei. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

