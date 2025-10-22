Harry e Meghan vip e super manager in 800 firmano una lettera contro la super intelligenza artificiale

C’è una lettera sottoscritta da ottocento firmatari, tra cui celebrità come gli attori Stephen Fry e Joseph Gordon-Levitt, il principe Harry e Meghan Markle ancora scottati da Parigi, accanto a Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump, e ancora il miliardario britannico Richard Branson, fondatore della Virgin, con il conduttore radiofonico conservatore Glenn Beck. Centinaia di nomi che difficilmente vengono accostati, ma è successo il 22 ottobre, quando il Financial Times ha pubblicato una lettera aperta indirizzata ai colossi della Silicon Valley, ovvero Google, Meta e OpenAI, chiedendo di fermare lo sviluppo della cosiddetta superintelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Harry e Meghan, vip e super manager, in 800 firmano una lettera contro la super intelligenza artificiale

Argomenti simili trattati di recente

«La Super AI può distruggere l'umanità»: Harry e Meghan, Steve Bannon e molti Nobel firmano l'appello per lo stop - X Vai su X

Harry e Meghan esclusi (di nuovo) dai piani della famiglia reale - facebook.com Vai su Facebook

Harry e Meghan Markle, danno forfait: figuraccia al Super Bowl - Harry e Meghan Markle non si sono visti al Super Bowl, deludendo molte persone e facendo una pessima figura con gli organizzatori. dilei.it scrive

Harry e Meghan in Nigeria, dalla suite extra lusso (da 4mila euro a notte) alla super sicurezza: le curiosità sul viaggio - Gli ex reali hanno voluto il massimo per il loro tour da favola: hanno alloggiato in una suite ... Scrive ilmessaggero.it

«Harry è annoiato dalla vita con Meghan a Montecito: passa le giornate con i figli e il cane. I vip lo snobbano» - Così appaiono in pubblico il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, che a ogni evento sembrano essere sempre più affiatati. leggo.it scrive