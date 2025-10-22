Hard Rock Firenze gli appuntamenti in vista di Halloween

Firenzetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa di festeggiare Halloween, Hard Rock Cafe Firenze propone venerdì 24 ottobre ospita il CHARLES ONYEABOR SHOW, una serata speciale con protagonista Il carismatico Charles Onyeabor, figlio del leggendario musicista nigeriano e pioniere dell'afro-funk William Onyeabor.Cantautore innovativo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cancro al seno: negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia torna il Pinktober - In occasione del mese della prevenzione del cancro al seno, gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia partecipano alla 26esima edizione della campagna Pinktober ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Super Bowl 2025: negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia la lunga notte del football americano - burger firmati Hard Rock Cafe, dai nachos alle Baby Back Ribs, accompagnati dall’immancabile birra nei tre cafe italiani si assaporerà il vero ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Hard Rock Firenze Appuntamenti