Hard Rock Firenze gli appuntamenti in vista di Halloween
In attesa di festeggiare Halloween, Hard Rock Cafe Firenze propone venerdì 24 ottobre ospita il CHARLES ONYEABOR SHOW, una serata speciale con protagonista Il carismatico Charles Onyeabor, figlio del leggendario musicista nigeriano e pioniere dell'afro-funk William Onyeabor.Cantautore innovativo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
