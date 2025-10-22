Tieni aperto il tuo cuore. Con questo mantra è stata educata Agnes da sua madre, la strega della foresta per gli ignoranti, e così lei imposta il suo matrimonio, educa i suoi figli. Ma proprio lei, giovane e fortissima donna che tutto sente e ogni cosa prevede, non aveva prefigurato che il figlioletto Hamnet se ne sarebbe andato in un soffio, anzi tempo vittima di una febbre pestilenziale incurabile. Il marito Will, che è scrittore e drammaturgo, prova a superare il lutto facendosi ispirare dal ricordo del figlio per la sua nuova tragedia, quella che passerà alla Storia come uno dei capolavori nella letteratura di tutti i tempi, l’ Amleto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hamnet: Chloe Zhao scolpisce il dolore perfetto e racconta il lutto di Shakespeare che portò all’Amleto