Hamas uccide noi palestinesi e ong e media tacciono Parla Natour dissidente a Gaza
“Per i palestinesi di Gaza è ‘la casa della guarigione’, per le forze armate di Israele, il centro nevralgico delle operazioni terroristiche”. Così il Fatto Quotidiano parlava dell’ ospedale. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
ISRAELE UCCIDE 28 PERSONE A GAZA DOPO IL CESSATE IL FUOCO, HAMAS CHIEDE RESPONSABILITÀ #AlJazeera Undici membri di una famiglia sono stati uccisi dopo che Israele ha attaccato un veicolo a Zeitoun, nella città di Gaza, accusandolo di a - facebook.com Vai su Facebook
"Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza, cosa che non era prevista dall'accordo, non avremo altra scelta che entrare e ucciderli": lo scrive Donald Trump su Truth foto credit: ANSA / JIM LO SCALZO - X Vai su X
Gaza, Israele: Hamas ha consegnato altre quattro salme. Trump: «Miliziani rinuncino alle armi o interverremo» - Dopo 738 giorni, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Scrive ilmattino.it
Ostaggi morti, i corpi introvabili. Trump avverte Hamas: «Se continueranno a uccidere palestinesi, allora li elimineremo noi» - Questo è il numero dei cadaveri degli ostaggi israeliani che Hamas non ha ancora restituito. Scrive ilmessaggero.it
Cinque palestinesi uccisi, Hamas: "Violato il cessate il fuoco a Gaza". Israele vuole i corpi degli ostaggi mancanti entro oggi - L'Idf afferma che "i sospettati" si sarebbero avvicinati troppo alle truppe, quindi dopo alcuni avvertimenti sono stati esplosi dei colpi "per eliminare la minaccia". Lo riporta today.it