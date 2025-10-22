Hamas ridotta ma non distrutta ancora 20mila uomini e il 90% di razzi in meno

(Adnkronos) – Notevolmente ridotta sì, ma non completamente distrutta. Con ancora tra i 10mila e i 20mila militanti tra le sue fila, ma il 90% di razzi in meno. Appare così Hamas dopo i duri colpi subiti dalla guerra condotta da Israele nella Striscia di Gaza in seguito al massacro del 7 ottobre del 2023. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

