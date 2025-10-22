Halloween con i nipoti film e serie tv da non perdere
Come possono prepararsi per la giornata di Halloween gli over 60? Facendo incetta di dolcetti, pop corn, film e serie tv da vedere in compagnia dei nipoti. Qui di seguito proposte per tutte le età: come condividere la passione intergenerazionale per la settima arte, a tema horror ovviamente. Stranger Things. Se la quinta e ultima stagione, divisa in tre parti, inizierà a essere sulla piattaforma Netflix dal 26 novembre 2025, si possono sempre recuperare o rivedere le prime quattro stagioni. La serie Stranger Things è dedicata ai preadolescenti - che sono anche, inizialmente, i protagonisti della storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News dal Distretto famiglia Distretto Famiglia Valle dei Laghi: I vostri figli e nipoti vi hanno già chiesto cosa fare ad Halloween? Noi abbiamo una proposta per la sera prima! Laboratorio di biscotti con Alessio Petri, concorrente Bake Off Italia 10 (c Vai su Facebook
