halloween con i nipoti film e serie tv da non perdere

22 ott 2025

Come possono prepararsi per la giornata di Halloween gli over 60? Facendo incetta di dolcetti, pop corn, film e serie tv da vedere in compagnia dei nipoti. Qui di seguito proposte per tutte le età: come condividere la passione intergenerazionale per la settima arte, a tema horror ovviamente. Stranger Things. Se la quinta e ultima stagione, divisa in tre parti, inizierà a essere sulla piattaforma Netflix dal 26 novembre 2025, si possono sempre recuperare o rivedere le prime quattro stagioni. La serie Stranger Things è dedicata ai preadolescenti - che sono anche, inizialmente, i protagonisti della storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

