Halloween al The Hoxton Hotel Florence

Halloween al The Hoxton Florence sta arrivando. Insieme a Ciao Discoteca Italiana, preparati a vivere una notte da brividi tra musica, cocktail e divertimento in puro stile Hoxton. Un grande party con il sound inconfondibile di Ciao Discoteca Italiana, i drink firmati The Hoxton Florence e un BBQ. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

