Halloween al Sant' Albino Cafè

Il "dolcetto o scherzetto", il laboratorio di zucche e poi la cena tutti insieme e la caccia al tesoro. È un Halloween tutto pensato per far divertire i più piccoli quello organizzato al Sant'Albino Cafè di via Mameli, nel quartiere Sant'Albino a Monza. L'appuntamento è per venerdì 31 ottobre.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it