Halloween a Lecce | ghost tour racconti misteriosi delitti e paura!
Preparati a vivere una notte da brividi con il Ghost Tour di Lecce!??Esplora il cuore oscuro del centro storico, dove realtà e leggenda si mescolano. La nostra guida esperta ti accompagnerà nei luoghi più infestati della città: antichi palazzi e cimiteri nascosti, dove le ombre del passato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Notte di Halloween si vive al Castello Carlo V! Cala la notte su Lecce… e il Castello rivela le sue anime! Il 31 ottobre, dimenticate la normalità: il Castello Carlo V apre le porte dei suoi luoghi più oscuri e suggestivi per un’esperienza immersiva da bri - facebook.com Vai su Facebook
Halloween a Lecce: ghost tour, racconti misteriosi, delitti e paura! - La nostra guida esperta ti accompagnerà nei luoghi più infestati della città: antichi palazzi e cimiteri nascosti, dove ... Scrive lecceprima.it
Ghost Tour di Lecce: tra misteri, delitti e leggende per Halloween - In questo periodo, il ghost Tour, organizzato dall’associazione culturale Le vie dell’arte ETS – Puglia Segreta ... Come scrive it.blastingnews.com
I misteri della Lecce vecchia: ad Halloween un tour gratuito - Anche quest’anno l’Assessorato all’Ambiente del Comune, in occasione di Halloween, lancia la sua consueta iniziativa rivolta a grandi e piccini. Lo riporta lecceprima.it