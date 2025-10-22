Halloween a ' La Bussola'
Halloween con i Mind The Gap a La Bussola. Venerdì 31 ottobre 2025. La Bussola - Piazza Don Bosco 4 - Pedara (CT). Quest’anno la notte di Halloween si festeggia con ottima musica live, buon cibo e tanto divertimento. Cena&Concerto: gustate la vostra pizza preferita o uno dei piatti del menù de La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pizzeria trattoria la Bussola. Ethan Schreiber · Ghouls Night Out. Promozione esclusiva La Bussola ad halloween venerdì 31 ottobre, serata a prezzo fisso, €15,00 con una pizza, una bibita o birra piccola, oppure 1/2 litro d’acqua e caffè, bambini fino a 6 anni c - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli rilancia la maglia "Halloween", un mix perfetto tra calcio e tradizione celtica - Una divisa ispirata al sottobosco spettrale, elemento iconico della tradizione celtica. Lo riporta internapoli.it
Bussola Halloween, un sold-out annunciato - Come da premesse l'evento di Halloween alla discoteca Bussola Club Versilia si è rivelato un autentico delirio di partecipazione e divertimento. Riporta cittadellaspezia.com
Discoteche, la riapertura per Halloween - Angeli (Bussola): "Si vede la luce in fondo al tunnel" "Prossima riapertura? Si legge su lanazione.it