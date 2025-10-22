Halloween a Bari | ghost tour racconti misteriosi delitti e paura!

Baritoday.it | 22 ott 2025

Preparati per un'avventura notturna nel cuore misterioso di Bari! Vieni a scoprire i segreti nascosti di Bari Vecchia, dove tra archi gotici e stradine medievali si celano storie di delitti efferati e leggende inquietanti.Segui la nostra guida autorizzata attorno al Castello Normanno-Svevo e alla.

