Hainan | il nuovo ponte per le aziende italiane in Cina

Milanotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Addimando ci guida attraverso le importanti novità, anche a livello doganale che riguardano il porto di Hainan, e in generale le politiche commerciali della Cina: aumentano le opportunità per le aziende italiane e si semplificano le procedure di scambio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Hainan: il nuovo ponte per le aziende italiane in Cina - Federico Addimando ci guida attraverso le importanti novità, anche a livello doganale che riguardano il porto di Hainan, e in generale le politiche commerciali della Cina: aumentano le opportunità per ... Segnala milanotoday.it

Da Firenze a Hainan, il Museo Leonardo da Vinci sbarca in Cina - Un ponte tra Firenze e Sanya, nell’isola di Hainan, in Cina, nel segno di Leonardo: la città ospiterà infatti un nuovo Museo Leonardo da Vinci. Segnala gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Hainan Nuovo Ponte Aziende