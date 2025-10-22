Haaland sei sempre tu! Il suo gol lancia il Manchester City | gli highlights

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci pensano Haaland e Bernardo Silva: il City batte con un agevole 2-0 il Villarreal nella sfida di Champions League. Guardiola lancia il suo messaggio all'Europa. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

haaland sei sempre tu il suo gol lancia il manchester city gli highlights

© Gazzetta.it - Haaland, sei sempre tu! Il suo gol lancia il Manchester City: gli highlights

Altre letture consigliate

haaland sei tu suoErling Haaland in Champions League: record, statistiche, avversari e confronto con Mbappé, Ronaldo e Messi - Erling Haaland sta riscrivendo il libro dei record: dopo aver firmato una tripletta al suo esordio in UEFA Champions League: dopo aver firmato una tripletta nel primo tempo all'esordio, è diventato il ... Riporta it.uefa.com

haaland sei tu suoNapoli: Hojlund come Haaland, sono loro i giganti del gol - Haaland e Hojlund sono i centravanti più prolifici di ottobre. Da ilmattino.it

Haaland rivela i brutali metodi d’allenamento di suo padre: “Mi ha costretto, non avevo scelta” - Se ricordate le scene del film in cui Sylvester Stallone brandisce asce e impugna seghe per allenare i muscoli spaccando legna allora avete capito ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Haaland Sei Tu Suo