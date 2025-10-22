Haaland sei sempre tu! Il suo gol lancia il Manchester City | gli highlights

Ci pensano Haaland e Bernardo Silva: il City batte con un agevole 2-0 il Villarreal nella sfida di Champions League. Guardiola lancia il suo messaggio all'Europa. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Haaland, sei sempre tu! Il suo gol lancia il Manchester City: gli highlights

