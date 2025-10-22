Haaland da record | come Cristiano Ronaldo! 12 partite consecutive in gol | stasera Mbappé può agganciarlo

Calcionews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Haaland, record da leggenda: eguaglia Cristiano Ronaldo con 12 gare consecutive a segno. Mbappé in corsa, stasera l’aggancio? Erling Haaland continua a riscrivere i record. Con la rete segnata al Villarreal, l’attaccante norvegese ha trovato il gol per la dodicesima partita consecutiva tra Premier League e Nazionale, eguagliando così il primato di Cristiano Ronaldo. I . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

