Haaland da record | come Cristiano Ronaldo! 12 partite consecutive in gol | stasera Mbappé può agganciarlo

Haaland, record da leggenda: eguaglia Cristiano Ronaldo con 12 gare consecutive a segno. Mbappé in corsa, stasera l’aggancio? Erling Haaland continua a riscrivere i record. Con la rete segnata al Villarreal, l’attaccante norvegese ha trovato il gol per la dodicesima partita consecutiva tra Premier League e Nazionale, eguagliando così il primato di Cristiano Ronaldo. I . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Haaland da record: come Cristiano Ronaldo! 12 partite consecutive in gol: stasera Mbappé può agganciarlo

