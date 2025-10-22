Ha studiato con l’FBI e guidò la SAM Ruggero Perugini il poliziotto che disse al Mostro di Firenze | Io ti aspetterò

Da oggi è disponibile su Netflix la serie di Stefano Sollima dedicata al Mostro di Firenze, il serial killer più famoso d’Italia, responsabile di sette duplici omicidi commessi tra il 1974 e il 1985 (elenco a cui potrebbe aggiungersi un delitto del 1968). Fu uno dei momenti più difficili della cronaca nera italiana, capace di segnare l’immaginario collettivo in vari modi. Per esempio, per la prima volta fu creata la Squadra anti-mostro, SAM, per riuscire ad indagare a 360°. Quella squadra era guidata da Ruggero Perugini. Nato a Roma nel 1946, scomparso nel 2021, Perugini intraprese una carriera nelle forze dell’ordine che lo portò prima nell’Arma dei carabinieri e successivamente, nel 1975, in polizia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

