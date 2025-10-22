Ha curato Matteo Messina Denaro durante la latitanza chiesti 18 anni per un medico

Palermotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciotto anni di carcere, questa è la pena richiesta dal sostituto procuratore Gianluca De Leo per Alfonso Tumbarello, il medico di base accusato di avere curato il boss Matteo Messina Denaro durante la latitanza. La requisitoria si è tenuta oggi (mercoledì 22 ottobre) davanti al tribunale di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

