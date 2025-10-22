Ha curato Matteo Messina Denaro durante la latitanza chiesti 18 anni per un medico

Diciotto anni di carcere, questa è la pena richiesta dal sostituto procuratore Gianluca De Leo per Alfonso Tumbarello, il medico di base accusato di avere curato il boss Matteo Messina Denaro durante la latitanza. La requisitoria si è tenuta oggi (mercoledì 22 ottobre) davanti al tribunale di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

In piazza san Giovanni sono arrivate le zucche! Nell'ambito di BA Autunno, l'assessorato al Marketing guidato da Matteo SABBA ha allestito un angolo a tema autunnale che farà da cornice a fotografie e selfie! Curato da Marchetti Eventi, in collaborazione c - facebook.com Vai su Facebook

“Ha curato Matteo Messina Denaro durante la latitanza”, chiesti 18 anni per un medico - Diciotto anni di carcere, questa è la pena richiesta dal sostituto procuratore Gianluca De Leo per Alfonso Tumbarello, il medico di base accusato di avere curato il boss Matteo Messina Denaro durante ... mondopalermo.it scrive

Mafia: chiesti 18 anni per medico di Messina Denaro - Chiesti 18 anni per il medico Tumbarello, accusato di aver aiutato Matteo Messina Denaro durante la latitanza. Scrive trapanioggi.it

Mafia, il pm ha chiesto 18 anni per il medico di Messina Denaro - Il pm della Dda di Palermo Gianluca De Leo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello Di Mazara che ha avuto in cura il boss Matteo Messina Denaro ... Si legge su msn.com