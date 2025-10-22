Guzzetti Assilea | Leasing motore di sviluppo per l' economia reale
Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "Il leasing continua a essere un motore di sviluppo per l'economia reale, sostenendo investimenti, innovazione e transizione produttiva. Se guardiamo i singoli comparti, la crescita è diffusa". Lo ha affermato oggi il presidente di Assilea, Paolo Guzzetti, aprendo il Salone del Leasing 2025, in corso a Milano. "Nei primi 9 mesi del 2025 il leasing si conferma come principale strumento finanziario delle piccole e medie imprese per investire, innovare e crescere - ha poi sottolineato Guzzetti -. Abbiamo registrato una crescita del 5,2%, con volume di nuove operazioni vicino ai 26 miliardi di euro". 🔗 Leggi su Iltempo.it
