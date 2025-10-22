Guida una macchina non sua Scoperto con il Targa System

Un servizio di presidio del territorio della polizia locale Terre Estensi sulla tangenziale ovest, un’automobile che passa sotto l’occhio del Targa System e l’allerta che scatta. Quello che doveva essere un normale controllo di routine, si è invece tramutato in una denuncia per appropriazione indebita per il conducente, un 32enne di origine africana immediatamente intercettato perché il veicolo che stava conducendo era senza copertura assicurativa. Non solo. Gli accertamenti, infatti, hanno fatto emergere che un anno fa il proprietario dell’automobile, una Mini Cooper S nera, aveva presentato in un Comune limitrofo denuncia per appropriazione indebita e che aveva formalizzato la perdita di possesso all’Aci, a causa della mancata restituzione del mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guida una macchina non sua. Scoperto con il Targa System

