Guida ubriaco con una balestra in auto | denunciato giovane

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Forino hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 20enne del luogo ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza di alcool e porto di oggetti atti ad offendere. All’esito di specifiche analisi, il ragazzo, controllato alla guida della sua autovettura nella quale era custodita anche una balestra, risultava avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per il predetto è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, il ritiro della patente di guida e il fermo del veicolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Guida ubriaco con una balestra in auto: denunciato giovane

