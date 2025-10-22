Guida Osterie d’Italia 2026 di Slow Food la vera sorpresa è la Mesceria Selvatica di Brescia

Brescia, 22 ottobre 2025 – È Mesceria Selvatica di Contrada del Carmine, in   città, la novità bresciana di cui si parla nella Guida Osterie d’Italia 2026 di Slow Food. Il locale di Andrea Gazza è segnalato per la prima volta nella sezione Locali Quotidiani dedicata a enoteche, vinerie e spazi informali, che propongono una cucina genuina e di qualità. La novità è di questa mattina, quando nelle librerie è arrivata la guida che segnala e recensisce ben 1980 locali. Per la seconda volta appare la categoria Locali Quotidiani, che nel 2025 sono saliti a 161, mentre nel 2024 erano 134. La vera sorpresa è Mesceria Selvatica, che si trova nel cuore del Quartiere del Carmine al civico 2: una zona da qualche anno in piena rinascita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

