Guida completa alle ATP Finals Torino 2025 | date tabellone e giocatori

Le ATP Finals sono il torneo di fine anno del circuito internazionale di tennis maschile, l’organizzazione che tra le altre cose tiene aggiornata la classifica dei migliori tennisti al mondo. Possono accedere 8 atleti, che però non sono presi dalle prime posizioni del ranking ma da una classifica a parte: l’ ATP Race, che tiene in conto le vittorie dell’anno solare e si azzera alla conclusione di ogni edizione delle Finals. A sfidarsi a Torino tra il 9 e il 16 novembre saranno gli 8 giocatori singoli in testa alla Race e anche le prime 8 coppie. L’attuale n°1 al mondo Carlos Alcaraz si è già guadagnato il posto, insieme a Jannik Sinner che lo insegue nella classifica mondiale. 🔗 Leggi su Open.online

Perché Torino può perdere le ATP Finals e dove si faranno adesso - Mentre l’Italia del tennis è ancora intenta a celebrare il successo a Wimbledon del suo figlio prediletto Jannik Sinner, arriva una notizia che potrebbe destabilizzare l’intero movimento nazionale. Secondo esquire.com

Atp Finals, Binaghi attacca: “Ci sono dei problemi, non sarà banale tenerle in Italia. Scontro col governo? Se serve, mi faccio da parte” - Il “problema” delle nuove leggi è che “sono incompatibili con gli accordi già in essere tra noi e Atp“. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

L’Atp contro l’occupazione meloniana delle Finals: “Chiarimenti urgenti o valuteremo come tutelare l’evento” - L’occupazione meloniana delle Atp Finals di tennis è diventata un caso internazionale . Secondo ilfattoquotidiano.it