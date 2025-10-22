Guerra Ucraina-Russia Zelensky apre a Trump L’idea Usa | congelare il conflitto
Roma, 22 ottobre 2025 – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, apre alla proposta di Donald Trump di congelare il conflitto sulla linea di contatto come base della discussione. Bruxelles plaude alla sua decisione e punta il dito contro la Russia, ripetendo nuovamente che il Cremlino non accetterà mai il cessate il fuoco e che Putin cederà solo quando capirà che la guerra è persa. Intanto, continuano i bombardamenti di Mosca sul Paese invaso, con il conseguente aumento delle vittime civili. Nella notte fra martedì e mercoledì hanno perso la vita sei persone, fra cui due bambini. Il gesto di Zelensky. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
