Guerra Ucraina – Russia nuova notte di bombardamenti | attacco aereo russo su Kiev due morti e blackout Sospeso l’incontro tra Putin e Trump

È un’altra notte di sirene, esplosioni e paura in Ucraina. Mentre la capitale Kiev viene colpita da un massiccio attacco russo con droni e missili, palazzi residenziali prendono fuoco e l’energia salta in diversi quartieri. Le autorità locali parlano di almeno due vittime, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Dalle prime ore del mattino, il sindaco Vitali Klitschko ha invitato i cittadini a restare nei rifugi. Parallelamente, l’esercito ucraino rivendica un contrattacco oltre confine, affermando di aver colpito un impianto chimico “strategico” nella regione russa di Bryansk. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra Ucraina – Russia, nuova notte di bombardamenti: attacco aereo russo su Kiev, due morti e blackout. Sospeso l’incontro tra Putin e Trump

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La guerra in Ucraina, e quei numeri spaventosi, da Prima guerra mondiale: Dataroom, di Milena Gabanelli e Marta Serafini - facebook.com Vai su Facebook

Guerra #Ucraina Russia, Lavrov: “Siamo contrari a un cessate il fuoco immediato” - X Vai su X

Guerra Ucraina, strappo sui diktat russi per la tregua: salta il vertice di Budapest tra Donald e Putin - di Marco Ventura L'incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che doveva preparare il vertice fra Trump e Putin a Budapest, ... Si legge su ilmattino.it

Guerra Ucraina Russia, Lavrov: “Siamo contrari a un cessate il fuoco immediato”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Lavrov: “Siamo contrari a un cessate il fuoco immediato”. Riporta tg24.sky.it

Guerra in Ucraina, ecco il piano di pace in 12 punti di Kiev ed Europa: cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, ecco il piano di pace in 12 punti di Kiev ed Europa: cosa prevede ... Scrive tg24.sky.it