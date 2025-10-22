Guerra l' Ucraina svela il nuovo drone marino Sea Baby Può colpire qualsiasi punto del Mar Nero
Un nuovo drone marino potenziato. Il servizio di sicurezza dello Stato ucraino ha presentato l'ultimo modello, che ora può operare ovunque nel Mar Nero, trasportare armi più. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
