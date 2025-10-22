Guerra in Ucraina nuovo attacco russo su Kiev
In Ucraina almeno due persone sono morte e 13 ferite in un attacco missilistico e con droni sulla capitale Kiev. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Guerra in Ucraina-Russia: cosa prevede il piano di pace in 12 punti di Kiev ed Europa
Guerra, l'Ucraina svela il nuovo drone marino "Sea Baby". «Può colpire qualsiasi punto del Mar Nero»
Guerra, l'Ucraina svela il nuovo drone marino "Sea Baby". «Può colpire qualsiasi punto del Mar Nero» - Il servizio di sicurezza dello Stato ucraino ha presentato l'ultimo modello, che ora può operare ovunque nel Mar Nero, trasportare armi ...
Ucraina, Zelensky: "Sei morti in raid, anche due bambini". Sfuma vertice Trump-Putin. LIVE
Guerra Ucraina, esercitazioni russe delle forze nucleari strategiche guidate da Putin - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato questa mattina in Norvegia prima di recarsi in Svezia, questa settimana sara anche a Bruxelles e Londra.