Guerra in Ucraina nuovo attacco russo su Kiev

Tv2000.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ucraina almeno due persone sono morte e 13 ferite in un attacco missilistico e con droni sulla capitale Kiev. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

guerra in ucraina nuovo attacco russo su kiev

© Tv2000.it - Guerra in Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev

Scopri altri approfondimenti

guerra ucraina nuovo attaccoGuerra, l'Ucraina svela il nuovo drone marino "Sea Baby". «Può colpire qualsiasi punto del Mar Nero» - Il servizio di sicurezza dello Stato ucraino ha presentato l'ultimo modello, che ora può operare ovunque nel Mar Nero, trasportare armi ... Lo riporta ilmessaggero.it

guerra ucraina nuovo attaccoUcraina, Zelensky: "Sei morti in raid, anche due bambini". Sfuma vertice Trump-Putin. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Zelensky: 'Sei morti in raid, anche due bambini'. tg24.sky.it scrive

guerra ucraina nuovo attaccoGuerra Ucraina, esercitazioni russe delle forze nucleari strategiche guidate da Putin - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato questa mattina in Norvegia prima di recarsi in Svezia, questa settimana sara anche a Bruxelles e Londra. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ucraina Nuovo Attacco