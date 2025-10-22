Guastalla (Reggio Emilia), 22 ottobre 2025 - Le feste autunnali sempre più legate alle tradizioni del territorio. Come dimostra anche la recente fiera dedicata a piante e animali “perduti”, a Guastalla, che tra le varie iniziative ha portato anche la rievocazione della pigiatura dell’uva con l’antico sistema, con ragazze che con i piedi hanno “pigiato” l’uva, cantando le canzoni tipiche di una volta. Un momento di storia e di cultura antica che è stato promosso dal gruppo dell’associazione guastallese gemellaggi ed eventi. In piazza della Repubblica le giovani donne, insieme ad agricoltori esperti, hanno mostrato come si lavorava l’uva nel passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guastalla riscopre l'antica pigiatura dell'uva