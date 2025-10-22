Guardistallo 650mila euro per la riqualificazione delle strutture polifunzionali della Protezione civile
Contributo straordinario regionale di 650mila euro per un intervento di riqualificazione ed ampliamento delle strutture polifunzionali a servizio della Protezione civile del Comune di Guardistallo. Lo stabilisce una delibera che approva il relativo accordo di programma. Al contributo regionale si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
