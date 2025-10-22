Guardiola insiste che i miei numeri non sono male dopo che il Manchester City ha interrotto una trasferta senza vittorie di 12 mesi in Champions League

2025-10-22 00:19:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Pep Guardiola ha insistito sul fatto che “i numeri non sono male” in Champions League dopo aver concluso una serie di trasferte senza vittorie di 12 mesi nella competizione con una vittoria per 2-0 sul Villarreal martedì. Erling Haaland ha segnato per la 12esima partita di fila – la sua 24esima per club e nazionale in questa stagione – prima che Bernardo Silva raddoppiasse il vantaggio poco prima dell’intervallo. Il City ha vissuto il resto della partita in modo abbastanza confortevole all’Estadio de la Ceramica, con la squadra di Guardiola rimasta imbattuta per nove partite in tutte le competizioni questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com