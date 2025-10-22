Grotte di Castro | il palazzetto dello sport intitolato a Luigi Zonghi campione e simbolo del paese

Viterbotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il palazzetto dello sport di Grotte di Castro porta il nome di Luigi Zonghi. Campione della scherma ma soprattutto un grottano vivo nella comunità, esempio di partecipazione e riferimento in molti ambiti della vita sociale del paese.“Riteniamo – afferma il sindaco Antonio Rizzello – che il suo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

