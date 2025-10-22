Grottaminarda | avvio dei lavori di riqualificazione in via Minichiello
L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che domani, giovedì 23 ottobre, avranno inizio i lavori di riqualificazione dell’area di pertinenza di via Angelo Antonio Minichiello.Dettagli dell’intervento e obiettivi per la collettivitàL’intervento prevede il ripristino della pavimentazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
