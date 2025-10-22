Grottaglie si conferma tra le mete turistiche preferite dai viaggiatori che hanno scelto negli ultimi mesi estivi il Sud Italia e la Puglia

Tarantinitime.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Crescono gli arrivi e le presenze, in modo particolare quelle degli stranieri. In migliaia hanno visitato la mostra d’arte internazionale del XXXII Concorso di ceramica contemporanea “Mediterraneo”. Nel 2025,  la città di Grottaglie registra infatti un incremento a doppia cifra  rispetto all’anno 2024, in termini di presenze turistiche sul territorio, con una  percentuale di arrivi pari a più 19,81% e di permanenza con pernottamenti pari a più 11,49%. A far crescere i dati, sono anche i  visitatori provenienti dall’estero, europei, ma anche da altri Continenti: un aumento del 28,51% su presenze giornaliere e del 25,34% su soggiorni che comprendono il pernotto in città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

grottaglie si conferma tra le mete turistiche preferite dai viaggiatori che hanno scelto negli ultimi mesi estivi il sud italia e la puglia

© Tarantinitime.it - Grottaglie si conferma tra le mete turistiche preferite dai viaggiatori che hanno scelto, negli ultimi mesi estivi, il Sud Italia e la Puglia

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Grottaglie Conferma Mete Turistiche