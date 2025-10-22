Grosseto tetraplegico in carrozzina travolto da un' auto ma la polizia lo multa perché non era sul marciapiede

La vittima di 42 anni denuncia: "Con la sedia a rotelle non riuscivo a passare sul marciapiede e così ho dovuto proseguire sulla strada". La macchina che lo ha centrato non si era neppure fermata.

