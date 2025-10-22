Grosseto | bisarca si ribalta a Civitella Marittima e perde carico di auto Statale bloccata
I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, 22 ottobre 2025, sulla statale 223, in prossimità dell'uscita per Civitella Marittima (Grosseto) a causa di una bisarca che trasportava auto e che per cause in corso di accertamento si è ribaltata occupando parzialmente sia la corsia di sorpasso nord che la corsia di sorpasso sud della strada L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Bisarca piena di autovetture si ribalta sulla statale. Illeso il conducente, caos per la viabilità - E’ successo in prossimità dell’uscita di Civitella marittina, lungo la Siena- Lo riporta lanazione.it
Bisarca si ribalta e 'perde' carico di auto - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio sulla statale 223, in prossimità dell'uscita per Civitella Marittima (Grosseto) a causa di una bisarca che trasportava auto e che per cause in cor ... Si legge su ansa.it
Incidente sulla Senese. Tir si ribalta. Una delle auto trasportate scavalca la corsia - CIVITELLA PAGANICO – Una bisarca, ossia un tir che trasporta auto, si è intraversata sulla Senese, all’altezza di Civitella Paganico. Da msn.com