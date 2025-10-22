Grosseto | bisarca si ribalta a Civitella Marittima e perde carico di auto Statale bloccata

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, 22 ottobre 2025, sulla statale 223, in prossimità dell'uscita per Civitella Marittima (Grosseto) a causa di una bisarca che trasportava auto e che per cause in corso di accertamento si è ribaltata occupando parzialmente sia la corsia di sorpasso nord che la corsia di sorpasso sud della strada

