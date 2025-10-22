Grosseto 42enne tetraplegico investito da un auto | multato per 42€ dalla polizia perché non era sul marciapiede lui | Assurdo

Il verbale, redatto da tre agenti, riporta che "il conducente del veicolo (la sedia a rotelle, ndr) ha violato l'articolo 1901-10, poiché in qualità di pedone su sedia a rotelle elettrica circolava sulla carreggiata, nonostante l'esistenza del marciapiedi munito anche degli scivoli" Andrea C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Grosseto, 42enne tetraplegico investito da un auto: multato per 42€ dalla polizia perché "non era sul marciapiede", lui: "Assurdo"

